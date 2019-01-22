Muzaffer Sarısözen Kepez'de anıldı





ANTALYA, () - KEPEZ Belediyesi ve Sivaslılar Antalya Sosyal Yardımlaşma Derneği işbirliğiyle Türk Halk Müziği sanatçısı ve derleyicisi Muzaffer Sarısözen için anma gecesi düzenlendi.

Erdem Bayazıt Kültür Merkezi'nde düzenlenen anma gecesine Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Sivaslılar Antalya Sosyal Yardımlaşma Derneği Başkanı Ali Güven'in yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı. Gecede, Sivas'ın medeniyet tarihinin en önemli şehirlerinden biri olduğunu hatırlatan Başkan Tütüncü, Kadim Selçuklu İmparatorluğu'nun en büyük şehirlerinden olan Sivas'ın Milli Mücadele yıllarında çok önemli kararların alındığı başkentlerden olduğunu söyledi.

"Anadolu büyük bir bilgeliğin merkezidir" diyen Başkan Tütüncü, "Yıllardır kendi içinde çok büyük bir kültür birikmiştir. Ahi Emir Ahmed'in, Aşık Ruhsati'nin, Aşık Veysel'in, Yavuz Bülent Bakiler'in sevdasını yeşerttiği toprağın adıdır Sivas. Muhsin Yazıcıoğlu'nun memleketidir" dedi.

TARİHİ DEĞERİMİZ GÜN YÜZÜNDE

Türk tarihinin en önemli şehirlerinden Sivas'ta dünyaya gelen Sarısözen'i anarak kültür tarihlerimizin değerlerinden birinin gün yüzüne çıkartıldığını anlatan Hakan Tütüncü, folkloru ve türküleri derleyerek büyük iş yaptığını söyledi. Mustafa Sarısözen'in 1950'de Madrid'de 68 bin kişi önünde Türkiye'yi temsil edip birincilik getirmesine de değinen Tütüncü, “Yeni kuşaklar bunları bilmezler, ama bilinmesi lazım. Bizim kültürümüze böylesi derinlik kazandırmış, Anadolu sathını tek tek gezip yurttan sesler korosunu, kurarak küllenen tarihimizi gün yüzüne çıkartmıştır. Kendi ananemizi hatırlatan projeleri birlikte yaptık. El ele vererek böylesi kültürel hizmetler yapacağız" diye konuştu.

Eserlerin seslendirildiği gecenin ardından Başkan Tütüncü, başarılı saz sanatçılarına plaketlerini sundu. Sivaslılar Antalya Sosyal Yardımlaşma Derneği Başkanı Ali Güven de katkılarından dolayı Başkan Tütüncü'ye çiçek takdim etti.

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