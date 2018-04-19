Muzaffer İzgü Parkı açılıyor

İZMİR Büyükşehir Belediyesi, çocukların en sevdiği yazarlardan Muzaffer İzgü'nün adını verdiği Mavişehir'deki yeni tasarım parkı 21 Nisan Cumartesi günü açacak.

Geçen yıl İzmir'de vefat eden Türk mizahının en önemli yazarlarından Muzaffer İzgü’nün adı, kentin en güzel parklarından birinde yaşatılacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi, Mavişehir Caher Dudayev Caddesi'nde hayata geçirdiği yenilikçi ve modern çizgileriyle dikkat çeken parka usta yazarın ismini verdi. Karşıyaka Tramvayı'nın da güzergahında üzerindeki 12 dönüm arazi üzerine kurulan ve hem yeşil dokusu hem de farklı tasarımıyla dikkat çeken park, 21 Nisan Cumartesi günü saat 18.00’de açılacak. Muzaffer İzgü Parkı, her yaş grubuna uygun aktivite alanlarıyla İzmirlilerin nefes alacağı yeni bir buluşma mekanı olmaya aday.

ÇOCUKLARA KİTAP DAĞITILACAK

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Yalı Mahallesi'ndeki parka 242 ağaç ve 8 bin adet çalı grubu dikti. 2 adet yeni nesil çocuk parkıyla renklendirilen alanın ortasında bin 300 metrekarelik özel yansıma havuzu oluşturuldu. Doğayı örnek alarak yapılan havuzun içerisinde bulunan doğal taşlar ise mekana canlılık kattı. Sadelikten yana tasarımıyla dikkat çeken Muzaffer İzgü Parkı, İzmirlilerin stresten kaçış noktası olacak. Çimler üzerinde kurulan gösteri alanı ise renkli aktivitelere ev sahipliği yapacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, açılış törenine gelen çocuklara Muzaffer İzgü'nün 500 kitabını dağıtacak. Gerçekleştirilecek okuma atölyelerinde ise yazar Bekir Yurdakul, Eşref Karadağ ve Özgür Danışman, çocuklara İzgü’nün eserlerini okuyacak.

İZMİR, ()

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