Muzaffer İzgü Parkı açıldı

Çocuklara en güzel hediye

İZMİR Büyükşehir Belediyesi, çocukların en sevdiği yazarlardan Muzaffer İzgü'nün adını verdiği Mavişehir'deki yeni tasarım parkı törenle açtı. Parkın açılışına katılan çocuklara Muzaffer İzgü'nün kitapları hediye edildi.

Büyükşehir Belediyesi, Mavişehir Caher Dudayev Caddesi'nde hayata geçirdiği yenilikçi ve modern çizgileriyle beğeni toplayan parka, geçen yıl İzmir'de vefat eden Türk mizahının en önemli yazarlarından Muzaffer İzgü'nün adını verdi. Karşıyaka Tramvayı'nın da güzergahında üzerindeki 12 dönüm arazi üzerine kurulan ve hem yeşil dokusu hem de farklı tasarımıyla dikkat çeken park, düzenlenen törenle açıldı. Törene İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, CHP İzmir Milletvekili Atilla Sertel, CHP İl Başkanı Deniz Yücel, Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, Çiğli Belediye Başkanı Hasan Aslan, meclis üyeleri, muhtarlar, Muzaffer İzgü'nün oğlu Ahmet Şahin İzgü ile eşi Muhterem İzgü ve yakınları katıldı.

DOĞDU, OKUDU, DÜŞ KURDU VE YAZDI

Törende konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, geçen yıl vefat eden Muzaffer İzgü'yü rahmetle andıklarını belirterek, "Muzaffer İzgü abimiz kentimize ve çocuklarımıza her zaman destek oldu. Yaşamına 154 kitap sığdırdı. Adana'da doğdu ama 40 yıl İzmir'de yaşadı. Çocukları yetiştirmek, onlara okumayı sevdirmek için var gücüyle çalıştı. 'Doğdum, okudum, düş kurdum, yazdım, gidiyorum. Unutmayın çocuk okuru olmayanın yetişkin okuru olmaz' demişti. Ülkemize, gençlerimize, çocuklarımıza yaptığı büyük katkı önünde saygıyla, hürmetle, minnetle eğiliyoruz. Bu parkla birlikte adının ilelebet yaşamasını istiyoruz" dedi.

"YAŞANABİLİR KENTLER HEDEFİMİZ"

Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar da Büyükşehir Belediyesi önderliğinde kentin doğru gelişmesi için çalıştıklarını kaydederek, "Doların yeşili için değil, doğanın yeşilinden çocukların faydalanması için çalışıyoruz. Şehirlerin yaşanmaz hale dönüştürülmesi vizyonsa, biz öyle bir vizyona sahip değiliz. Biz kentlerin yaşanabilir olması için çaba sarf ediyoruz. Siz '15 bin kişilik stat yapacağım' diyorsanız; biz '30 bin kişilik yapacağım ve spor kompleksleriyle yapacağım' diyen bir başkanı, Aziz Kocaoğlu'nu alkışlayacağız. Karşıyaka'ya 7 bin oturma kapasiteli stat yapmak isteyenleri değil" diye konuştu.

"ÇOK MUTLUYUZ"

Muzaffer İzgü'nün oğlu Ahmet Şahin İzgü ise törende yaptığı konuşmada, Mustafa Kemal Atatürk'ün dünyada ilk kez çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesinde, Cumhuriyetin 10. yılında doğan Muzaffer İzgü adına açılan parktan büyük mutluluk duyduklarını belirterek şunları söyledi:

"Babam çok okudu; çok çalıştı. Aydın, düşünen, Atatürk ilke ve devrimlerinin yılmaz savunucusu nesiller yetişmesi için çocuklar için durmadan yazdı. Adını taşıyan bu güzel park, Sayın Başkanımız Aziz Kocaoğlu'nun ona çok büyük hediyesi oldu. Muzaffer İzgü'nün adı, bu parkta oynayan, okuyan, düşünen çocuklarla birlikte sonsuza kadar yaşayacak."

Adanalılar Derneği Başkanı Arif Kayakşu da, Adanalı olan yazar Muzaffer İzgü'nün parka adının verilmesinden dolayı İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'na bir teşekkür plaketi verdi.

ÇOCUKLARA KİTAP DAĞITILDI

İzmir Büyükşehir Belediyesi, açılış törenine gelen çocuklara Muzaffer İzgü'nün 500 kitabını dağıttı. Gerçekleştirilen okuma atölyelerinde ise yazar Bekir Yurdakul ve Eşref Karadağ çocuklara İzgü'nün eserlerini okudu.

Yalı Mahallesi'nde hizmete açılan Muzaffer İzgü Parkı'na 242 ağaç ve 8 bin adet çalı grubu dikildi. 2 adet yeni nesil çocuk parkıyla renklendirilen alanın ortasında bin 300 metrekarelik özel yansıma havuzu oluşturuldu. Doğayı örnek alarak yapılan havuzun içerisinde bulunan doğal taşlar ise mekana canlılık kattı. Sadelikten yana tasarımıyla dikkat çeken Muzaffer İzgü Parkı, İzmirlilerin stresten kaçış noktası olacak. Çimler üzerinde kurulan gösteri alanı ise renkli aktivitelere ev sahipliği yapacak.

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