Muvafakatname alınan 26 bin kişi elektrik ve su abonesi oldu

BURSA’NIN Merkez Yıldırım ilçesinde Kentsel Dönüşüm için muvafakatname imzalayan 26 bin 600 kişi elektrik ve suya kavuştu. Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, ‘’Kentsel dönüşüm sözleşmesine muvafakatname veren vatandaşlarımız, ilgili kurumlara başvuruda bulunarak elektrik ve su aboneliğinin sahibi oldu’’ dedi.

Yıldırım Belediyesi’nin ilçede 2004 öncesi yapılmış ruhsatsız yapılara ‘Kentsel Dönüşüm Sözleşmesi’ne muvafakatname vermek koşuluyla 1 Kasım 2015’ten önce yapılan yapılara sağladığı elektrik ve su aboneliği büyük ilgi gördü. Bu kapsamda 24 bin 400 konut ve 2 bin 200 işyeri çalışmadan faydalanarak, elektrik ve su abonesi oldu. Yıldırım’ın kronik sorunu haline gelen elektrik ve su hizmetlerinin ulaştırılması konusunu çözüme kavuşturduklarını vurgulayan Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, “İlçemizde ruhsatsız yapılarda ikamet eden yaklaşık 40 bin insanımız elektrik ve suyu dolaylı yollardan kullanıyordu. İnsanlığın en temel ihtiyacı olan suyu ve günümüzün olmazsa olmazı elektriği hemşehrilerimizin kullanabilmesi adına elimizi taşın altına koyarak bu mağduriyetin önlenmesi için çalışmalar yürüttük. Şehrimizi yeni imar planları ve örnek kentsel dönüşüm çalışmalarıyla ayağa kaldırırken, insanlarımızın yaşadığı sorunu göz ardı edemezdik” şeklinde konuştu.

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