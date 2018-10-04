Mut’ta kitap fuarı

Murat SÖZERİ/MUT(Mersin)() – MERSİN’in Mut İlçesi’nde belediye öncülüğünde ilk kez kitap fuarı düzenleniyor.

Karacaoğlan Çınaraltı Parkı’nda 08-14 Ekim 2018 tarihleri arasında düzenlenecek 1'nci Kitap Fuarı’na tüm kitapseverleri davet ettiklerini belirten Belediye Başkanı Nebi Yılmaz, "İlçemizde ilk defa bir kitap fuarına ev sahipliği yapacağız. Kitap okuma alışkanlığına da katkı sağlayacağına inandığımız kitap fuarının önümüzdeki yıllarda da devam ettirmek en büyük isteğimiz" dedi.

8 Ekim 2018 Pazartesi günü saat 12’de açılacak ve giriş ücretinin alınmayacağı fuarda, tanınmış yazarların imza günü, söyleşi ve konferans düzenlenecek. 30 Yayınevi 30 yazar adını taşıyan 7 gün sürecek fuarın, geçtiğimiz günlerde yaşamını yitiren oyuncu-sanatçı-yazar Kemal İnci anısına düzenleneceği belirtildi.

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