Mut’ta ekmek zammı geri alındı

Murat SÖZERİ/MUT(Mersin)() – MERSİN’in Mut ilçesinde fırıncılar, 25 kuruş zam yaparak satmaya başladıkları ekmeği, yeniden 1 liradan satmaya başladı.

Mut ilçesinde 1 liradan satılan 200 gram ekmek, 25 kuruşluk zammın ardından 1 lira 25 kuruşa satılmaya başlandı. Esnaf ve Sanatkarlar Odası tarafından onaylanmadan zamlı satış yapan fırınlar Mut Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından uyarılarak eski tarifeden satışların devam etmesinin istenildi. İlçedeki 16 fırının uyarı üzerine tarife onaylanana kadar 200 gramı 1 lira olan eski fiyattan satışlara devam edecekleri öğrenildi. Fırınların denetleyen ekipler, aksine satış yapılması halinde fırınlara cezai işlem uygulayacaklarını fırın sahiplerine tebliğ etti.

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