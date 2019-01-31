Mut’ta Cumhur İttifakının seçim bürosu açıldı

Murat SÖZERİ/MUT(Mersin)() – MERSİN’in Mut İlçesinde yerel seçimlerdeki Cumhur İttifakı’nın adayı MHP’li Volkan Şeker’in seçim bürosunun açılışı törenle yapıldı.

Seçim bürosunun açılışına; Büyükşehir Belediye Başkanı adayı ve Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna, MHP Milletvekilleri Olcay Kılavuz ve Baki Şimşek, MHP İl Başkanı Zeynel Uğur Gölgeli, Ak Parti Mut İlçe Başkan Vekili Mustafa Pınar, MHP Mut İlçe Başkanı Alpaslan Savaş Kır ile partililer ve vatandaşlar katıldı.

Kurban kesilerek başlayan açılış töreni programında konuşan Cumhur İttifakı’nın Mut Belediye Başkanı adayı Volkan Şeker, Cumhur İttifakı’nın iki teşkilatını mahcup etmeyeceğini belirterek, "Öncelikle geçmiş dönemde ve şu anda görev yapan Mut Belediye Başkanlarına vermiş oldukları hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum. Kim taş üstüne taş koymuş ise kendilerine binlerce teşekkürler. Mut’la alakalı birçok proje hazırladık. Bu projelerimizin hepsini teker teker sizlerle paylaşacağız. Hem de yapacağız. Bundan hiç kimsenin şüphesi ve tereddütü olmasın. Cumhur ittifakının adayı olarak Mut halkının huzurundayım. İki liderimizi ve iki teşkilatımızı da mahcup etmeyeceğimden herkes emin olabilir" dedi.

MHP Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamit Tuna’da, Toroslar’ı bir köyken aldıklarını şu anda yaklaşık 2 milyon insanın yaşadığı metropol kentin en hızlı gelişen, en çok değişen ilçesi durumuna getirdiklerini ifade ederek, "Sırça köşklerden belediye başkanlığı yapmadığımız duruşumuzla, siyasetimiz dünden bu güne hep omurgalı olmuştur. Biz duruşumuzdan asla taviz vermemişizdir" diye konuştu.

MHP Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Tuna ve Mut Belediye Başkan adayı Şeker, beraberindekilerle Kaymakam Mehmet Ali Akyüz ile aday gösterilmeyen MHP’li Belediye Başkanı Nebi Yılmaz’ı makamında ziyaret etti.

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