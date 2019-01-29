Mut’ta CHP’nin adayı Mehmet Saydam oldu

Murat SÖZERİ/MUT(Mersin)() – MERSİN’in Mut ilçesindeki 31 Mart’ta yapılacak olan yerel seçimlerde CHP’nin Belediye Başkan adayı Mehmet Saydam oldu.

Adaylığının CHP Genel Merkezi tarafından açıklanmasının ardından bir açıklama yapan Mehmet Saydam, kavgaya, çatışmaya, husumete gelmediğini, kardeşliği pekiştirmeye ve Mut'u yaşanır kılmaya geldiğini belirterek, "Ben, ötekileştirici ve dışlayıcı dilden uzak duracağım. Sevgi ekip sevgi biçeceğim. Oy veren vermeyen bütün Mutlulara adil ve eşit hizmet etmeyi bir görev sayacağım. Kim olursa olsun karşımızdakini herhangi bir partinin taraftarı olarak değil, bütün kimliklerden bağımsız sadece ve sadece insan olarak göreceğim" dedi.

Saydam 24 Haziran 2018 tarihinde yapılan milletvekilliği seçiminde CHP’den 5. Sıra adayı olarak seçimlere katılmıştı. Makine Mühendisi olan Saydam evli ve 3 çocuk babası.

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