'Mutlu izci çocuklar projesi' tamamlandı

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, () - OSMANİYE Belediyesi'nin, Sosyal Destek Programı (SODES) çerçevesinde düzenlediği, "Mutlu İzci Çocuklar" projesi tamamlandı.

Kalkınma Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan ve Osmaniye Valiliği tarafından koordine edilen proje kapsamında 225 öğrenciye temel izcilik eğitimi verilirken çeşitli kültürel etkinlikler düzenlendi.Proje, Osmaniye Belediyesi Samet Aybaba İzcilik ve Spor Kompleksinde düzenlenen piknik programı ile tamamlandı. Belediye Başkanı Kadir Kara, bu proje ile imkânları sınırlı gençlerin toplumsal hayata bakışlarında bir farkındalık yaratmak amacıyla izcilik faaliyetlerinde bulunulduklarını belirterek, "Bu faaliyetler ile kişisel gelişimine fayda sağlayacak milli ve manevi değerlere saygılı insanlar yetiştirmeyi amaçladık. Gençlerin etik, estetik ve duygusal yönden gelişimlerine destek olacak tarihi yerleri gezerek öğrenmeleri için kültürel geziler bu proje kapsamında yaptık" dedi.

Proje kapsamında gençler, Aslantaş Karatepe Açık Hava Müzesi, Kastabala, Düziçi Harun Reşit Kalesi, Çanakkale, Bursa, Konya, Samsun, Amasya, Kapadokya ve Ankara gezilerinde bulunarak, kültürel ve tarihsel bilgiler edindi.



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