'Mutlu Çocuk Fuarı' açıldı

Yusuf DEMİR/ANTALYA, () - KONYAALTI Belediyesi'nce, 23 Nisan Ulusal Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında bu yıl 3'üncüsü düzenlenen 'Antalya Konyaaltı Mutlu Çocuk Fuarı' törenle açıldı.

Nazım Hikmet Kongre Merkezi'nde başlayan 'Mutlu Çocuk Fuarı'nın açılış kurdelesini, Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, bazı sendikaların başkanları, belediye meclis üyeleri ve küçük çocuklarla birlikte kesti. Başkan Muhittin Böcek, Antalya'da hep ilklere imza attıklarını belirterek, "Mutlu Çocuk Fuarı da Türkiye'de bir ilk oldu. Bu fuar sadece çocuklar ve onların aileleri için" dedi. Başkan Böcek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"'Okumak Lazım' sloganıyla yola çıktık, ilçemizde kitap fuarından çocuk fuarına kadar birçok fuara ev sahipliği yaptık. 'Çocuklarımız bizim geleceğimizdir' dedik, çocuklarımıza armağan ettiğimiz fuarın 3'ncüsünü bugün çocuklarımızın hizmetine sunduk. Çocuklar, 3 gün boyunca farklı oyunlarla, sanat eğitimleriyle, müzik ve dansla doyasıya eğlenecek, keyifli dakikalar yaşayacak."

Konyaaltı Belediyesi Keman Orkestrası'nın seslendirdiği '23 Nisan' ve 'Hayat Bayram Olsun' adlı şarkıların dinletisinin ardından, Başkan Muhittin Böcek, beraberindeki konuklarla fuar alanını gezdi, çocuklarla sohbet etti, onlarla birlikte ok atma denemesi yaptı. Böcek, çocukların çabalarına rağmen oku hedef tahtasına fırlatmayı başaramayınca elinden bıraktı.

FUARDA NELER VAR

55 firmanın stant açtığı '3. Antalya Konyaaltı Mutlu Çocuk Fuarı'nda dekatlon spor oyunları, minyatür futbol, basketbol, masa tenisi, badminton, trambolin, paten eğitimi, scooter, okçuluk, dark, çadır açma-kapama, masallar ülkesi, ebru çalışması, çanak-çömlek tasarımı, piyano, gitar, keman ve bateri müzik enstrümanları deneyimi gibi etkinlikler yer alıyor. Fuarda ayrıca Akademisyen Anne Doç. Dr. Saniye Bencik Kangal, Oyuncu Anne Şermin Yaşar ve Ceyda Düvenci gibi birbirinden ünlü isimler de aileler için 'Çocuk' üzerine söyleşi düzenleyecek.

'Mutlu Çocuk Fuarı', 23 Nisan Pazartesi günü akşamına kadar açık kalacak.

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