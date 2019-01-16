Mütevelli heyetinden Ahmet Kılıç’a plaket

Metin İLİKSOY/NİZİP (Gaziantep), () - NİZİP Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli heyet üyeliği yapan Ahmet Kılıç’a, Kaymakam Kemal Şahin tarafından plaket verlidi.

Kaymakamlık toplantı salonunda gerçekleşen plaket töreninde 2018 yılı içerisinde yaptığı hizmetlerden dolayı Ahmet Kılıç’a teşekkür eden Kaymakam Kemal Şahin, Kılıç’a plaket takdim etti. Ahmet Kılıç ise, plaketten dolayı İlçe Kaymakamı Şahin’e teşekkür etti.

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