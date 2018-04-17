Müteşebbis Heyeti Toplantısı Vali Kaymak'ın başkanlığında yapıldı

SAMSUN, () - SAMSUN Valisi Osman Kaymak'ın başkanlığında Bafra Karma ve Medikal İhtisas Organize Sanayi Bölgesi ve Bafra Tarıma Dayalı İhtisas (SERA) Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyeti Toplantısı gerçekleştirildi.

Bafra Karma ve Medikal İhtisas Organize Sanayi Bölgesi ve Bafra Tarıma Dayalı İhtisas (SERA) Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyeti Toplantısı'na Samsun Valisi Osman Kaymak başkanlık yaptı. Toplantı Bafra Öğretmenevi toplantı salonunda gerçekleştirildi. Toplantıda müteşebbis heyetine seçilen üyelerin tanıtımı, yönetim kurulu asil ve yedek üye seçimi, birinci üç aylık ve yıllık denetim kurulu raporunun onaya sunulması ve gündemdeki diğer konular görüşüldü. Toplantıya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Sefer Arlı, Bafra Kaymakamı Ali Fuat Türkel, Bafra Belediye Başkanı Zihni Şahin, Bafra TSO Başkanı Göksel Başar da katıldı.

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