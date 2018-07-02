Müteahhitlere indirim protokolu

ANTALYA, () - ANTALYA Müteahhitler Derneği ile ASV Yaşam Hastanesi arasında sağlık ve tedavi protokolu imzalandı.

Antalya Müteahhitler Derneği ile ASV Yaşam Hastanesi arasından protokol imzalandı. Protokolle dernek üyesi müteahhitler, birinci derece yakınlarına SGK kayıtları varsa tedavilerinde yüzde 20, ücretli hasta tedavilerinde ise yüzde 30 indirim uygulanacak. Protokol ile üyelerinin daha sağlıklı ve yaşam standardını yakalaması açısından çok olumlu olduğunu dile getiren Antalya Müteahhitler Derneği Başkanı Deniz Karataş, "2500 üyesi olan bir derneğiz. Derneğimiz çatısı altında bulunan binlerce üyemizi yakından ilgilendiren bu protokol, tüm üyelerimize hayırlı olsun. Üyelerimiz yaptığımız protokol gereği indirimlerden faydalanabilecektir" dedi.

ASV Yaşam Hastanesi Tanıtım ve Kurumsal Pazarlama Sorumlusu Erkan Bilgin ve Çağdaş Özgün Kaçmaz yaptıkları protokol ile müteahhitlerin sağlığını güvence altına aldıklarını belirtti. Erkan Bilgin yaptığı açıklamada, "Antalya da birçok kurum ve kuruluş ile protokollerimiz bulunmakta. Vatandaşlarımızın ve protokol yaptığımız kurum üyelerinin menfaatine olan bu indirimlerden faydalanması güzel bir fırsattır. Müteahhitler Derneği ile yaptığımız indirim protokolü tüm dernek üyelerine hayırlı olsun. Tedavi olmak isteyen dernek üyeleri ve birinci derece yakınları hastanemizin tüm servislerinden indirim oranları nispetinde hizmet alabilecek" diye konuştu.

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