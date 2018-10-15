Müteahhitlere arsa oranları çağrısı

İNŞAAT maliyetlerinin artması nedeniyle İzmir'de müteahhitlerin yüzde 50 ile arsa aldıklarında kar etmelerinin mümkün olmadığını ifade eden İzmir Müteahhitler Derneği (İMDER) Başkanı İslam Yıldırım, sektör temsilcilerine kat karşılığı arsa oranlarını düşürmeleri için çağrıda bulundu.

İnşaat maliyetlerindeki yüksek zamlar nedeniyle müteahhitlerin kar oranlarını düşürdüğünü belirten İMDER Başkanı İslam Yıldırım, değerli lokasyonlar dışındaki yerlerde, arsa sahiplerine kat karşılığı yüzde 50 teklif edilmemesini istedi. Müteahhit sayısı ile birlikte arsaya talebin artması ve işi bilmeyen müteahhitlerin maliyetleri hesaplayamaması nedeniyle arsa oranlarının yüzde 50’lere kadar yükseldiğini belirten Yıldırım, "Gecekondu mahalleleri de dahil şehir merkezinde yüzde 50’nin altında neredeyse arsa kalmadı. Herhangi bir arsaya talip olan müteahhitler daire sayısının yarısına talip oluyor. Beş yıl önce bu oran çok farklıydı. Tekstilci, kuyumcu ya da lastikçisi bile inşaat alanına girdi. Bizim yüzde 40-45 oran verdiğimiz yerlerde yüzde 50 verdiler. Bostanlı'da arsa sahibine yüzde 60-70 veren müteahhitler var. Ama bu maliyetlerle inşaatı tamamlamak mümkün değil. Bugünkü inşaat malzemeleriyle bu işi yapan bir müteahhit yüzde 50 ile anlaşırsa arsa sahibini zengin eder, kendisi de iflas eder" diye konuştu.

DAİRE FİYATLARINDA ARTIŞ BEKLENTİSİ

İnşaat maliyetlerinin son 3 ayda yüzde 30-40 oranında arttığını ifade eden İslam Yıldırım, 1 yıl önce 100 metrekare dairenin maliyeti 120 bin lira civarındayken bugün 180 bine çıktığını anlattı. Müteahhitlerin de kar etmek için ister istemez daire fiyatlarını artıracağını vurgulayan Yıldırım, "Fiyatlar artarsa satışlar durur ve inşaatın bitmesi zorlaşır. Bu durum başta arsa sahipleri olmak üzere birçok kişiyi mağdur edecektir. Bu yüzden meslektaşlarımızın iş birliği yapması ve arsa oranlarını düşürmesi gerekiyor. Arsa sahipleri de inşaatların bitirilebilmesi için bu konuda gerekli hassasiyeti göstermeli. Çok yüksek kar elde edeceğiz diye müteahhitleri zor durumda bırakmamalı" dedi. Otopark yönetmeliğinin de müteahhitleri olumsuz etkilediğini savunan İMDER Başkanı İslam Yıldırım daha önce 10 daireli bir binaya 4 otopark verilirken şimdi 10 otopark yapmak zorunda olduklarını ifade etti. Yıldırım, alan yetmez ise bodrumdan bir kat aşağı indiklerini, maliyetlerin artmasına karşın ayrı bir gelir elde edilmediğini vurguladı. Döviz kurundaki hareketliliğin küçük ve orta ölçekli işletmelerden ziyade büyük ölçekli firmaları etkilediğini dile getiren Yıldırım, "En az 500 ya da 1000 daire yapan firmalar batıyor ve konkordato ilan ediyor. Benim baba mesleğim bu, ben inşaatı yarım bırakıp nereye gideyim?" diye konuştu.

Nevra UÇKAÇ / İZMİR, ()

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