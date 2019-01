Müteahhit yönünü yurtdışına çevirdi

MERSİN, () - MERSİN Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) 14 No’lu İkamet Amaçlı İnşaat Meslek Komitesi Başkanı Özcan Can, konut satışlarının Türkiye genelinde olduğu gibi kentte de ciddi ölçüde düşüşün yaşandığını dile getirerek, sektöre hareket gelebilmesi adına dövizdeki hareketliliği de göz önünde bulundurup komite olarak bu yıl yurtdışı pazarları araştıracaklarını söyledi.

Komite Başkanı Özcan Can, çok durgun bir yılı geride bıraktıklarını belirterek, dövizin yükselmesine paralel olarak inşaat malzemelerinde de ciddi fiyat artışlarıyla karşılaştıklarını belirterek, "Kullandığımız tüm kalemlerin girdi maliyetleri yaklaşık yüzde 80 arttı ancak biz bunu konut satış fiyatlarımıza yansıtamadık. Hatta bazı projelerde fiyatlarda yüzde 20 indirim yaptık ama buna rağmen satışlarımızda canlılık olmadı. Satışlarda 2017 yılına oranla yüzde 70’in üzerinde azalma yaşandı. Bu dönemde banka faiz oranları yükselince elinde parası olan kişiler de konut yatırımı yerine parasını bankada değerlendirmeyi tercih etti. Gücü olan bazı müteahhitler çalıştıkları bankalarla anlaşarak 1.98 olan kredi faizinin bir kısmını kendisi ödemeyi taahhüt edip faiz oranlarını 0,98’e çekti. Ancak yine de istenilen sonuç alınamadı" dedi.

Yaşanan sıkıntılara rağmen projelerin ise durmadığını, mecburen devam etmek durumunda kaldıklarını kaydeden Can, "2019 yılı için beklentilerimiz ilk olarak konut kredi faiz oranlarının düşürülmesi, ikincisi de döviz kurlarındaki geri yönlü hareketin inşaat malzemesi fiyatlarına da yansıtılmasıdır" diye konuştu

Komite olarak bu yıl yurtdışı pazarları araştırmaya ağırlık vereceklerini anlatan Can, özellikle Arap ülkeleri ve Rusya pazarından yoğun talep geldiğini hatırlatıp, bu pazarları değerlendirmek istediklerini bildirdi. Bu konuda yalnızca müteahhitlerin değil, Mersin’in kent olarak çalışması gerektiğini belirten Can, özellikle yerel yönetimlerden destek beklediklerini anlattı. Mersin’de alınacak bir ev ile birçok sektörün hareketlenebileceğine işaret eden Can, şunları söyledi:

"Yurtdışından gelen misafir sayısının artması demek kentimizde alışveriş yapılacağı, ev eşyalarının buradan temin edileceği, kentteki turizmin de canlanacağı anlamına geliyor. Bu nedenle yalnızca müteahhitlerin değil yerel yönetimlerin öncülüğünde tüm kesimlerin ortak hareket etmesi ve Mersin’i yurtdışında tanıtması gerektiğine inanıyoruz."



