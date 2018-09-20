Mut’a yeni Emniyet Müdürü

Murat SÖZERİ/MUT(Mersin)() – MERSİN’in Mut ilçesinde görev yapan Emniyet Müdürü Murat Güney’in Bayburt’a atanmasının ardından yerine İl Emniyet Müdürlüğü’nde görevli Başkomiser Ali Serban atandı.

Görevine başlayan Başkomiser Ali Serban, ilçenin emniyetle ilgili sorunlarını titizlikle inceleyerek anında müdahale ettiklerini belirtti. Serban, "Bölgede uzun yıllar çalıştığım için genel sorunları biliyorum. Mut’ta da öncelikle halkımızın en çok şikayet ettiği konulardan başlayarak sorunları tespit ederek çözüme kavuşturmak için çalışmalarımızı yürütüyoruz. Kapımız halkımıza her zaman açık. Makam bizim değil halkımızın makamıdır" dedi.



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