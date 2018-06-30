Mut'un taş köprüleri, fotoğraf albümünde toplandı

Murat SÖZERİ/MUT(Mersin), () - MERSİN’in Mut ilçesindeki tarihi taş köprülerin fotoğrafları derlenerek albüm haline getirildi.

Mut Doğa Sporları ve Fotoğraf Derneği (MUDOF) üyelerinin çektiği Selçuklu, Osmanlı ve Roma dönemi köprü fotoğraflarının bir araya getirilmesiyle oluşturulan albümün, turizm odaklı bir çalışma olduğunu belirten dernek başkanı Ahmet Güler, "25 taş köprünün fotoğrafları üyelerimiz tarafından çekildi. Yaptığımız araştırmalarda ilçede kayıtlarda 8 köprü olduğunu, 17 köprünün de kayıtlarda bulunmadığını tespit ettik. Böylece toplam 25 tarihi taş köprü gün yüzüne çıkmış oldu" dedi.

Başkan Güler, dernek olarak ilçenin tarihi değerlerinin ortaya çıkarılması için çalışmaların sürdürüleceğini de sözlerine ekledi.

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