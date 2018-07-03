Mut'un içme suyu hattı yenilendi

MERSİN, () - MERSİN'in Mut ilçesine bağlı Aydınoğlu Mahallesi'ndeki 7 bin 737 metre içme suyu hattı yenilendi.

Şebeke hatlarının eski olması nedeniyle meydana gelen arızalarda su kayıplarının yaşanması üzerine harekete geçen Mersin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü ekipleri, yaklaşık 7 bin 737 metre içme suyu şebeke hattını yenileyerek, suyun düzenli dağılımını sağlandı. Ekipler, mevcut 75 metreküplük deponun bakım ve onarımını da gerçekleştirildi.



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