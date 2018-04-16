Mut TSO Başkanı Aydın, güven tazeledi

Murat SÖZERİ/MUT(Mersin)() – MERSİN’in Mut İlçesi’nde Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı M. Gürsel Aydın, yeniden başkan seçildi.

Seçimler sonrasında bir açıklama yapan Oda Yönetim Kurulu Başkanı M. Gürsel Aydın, oda seçimlerine kayıtlı 577 üyenin 474’ünün katılımının sağlandığı belirtti. Aydın, "Seçimlere katılım yüzde 82 gibi yüksek bir sayıyla gerçekleşti. Seçimlerin sonuçlanmasıyla birlikte devam eden projelerimizle ilçemiz ürünlerine değer katma çalışmalarımız sürecek. Mut Organize Sanayi Bölgesi’yle ilgili oda olarak çalışmalarımızı hız kesmeden sürdüreceğiz" dedi.

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