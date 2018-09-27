Mut'ta Karacaoğlan Gecesi düzenlendi

Murat SÖZERİ/MUT(Mersin)()- MERSİN'in Mut ilçesinde Çıtlık Kültür Sanat Dergisi, 5. Karacaoğlan Gecesi düzenlendi. Gecede Türk Halk Müziği sanatçısı Musa Eroğlu ile yerel sanatçılar, ünlü halk ozanının türkülerini seslendirdi.

Tarihi Karacaoğlan Çınaraltı Parkı’nda yapılan gecenin açılışında konuşan Çıtlık Dergisi sahibi Nihat Mustul, geceye katılanlara ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Mut Kaymakamı Mehmet Ali Akyüz ise, Karacaoğlan’ın ülkenin kültürel ve folklorik bir değeri olduğunu kaydederek, "Karacaoğlan’ın eserleri bu topraklarda hala canlıdır. Anadolu’nun Türkleşmesinde büyük rol oynamıştır. O Türkçeyi öz halinde kullanmayı tercih etmiştir. Bizler Karacaoğlan kültürüne ev sahipliği yapan ve Karcaoğlan’ın mezarının bulunduğu bir ilçe olarak daha tutkulu bir biçimde ozanımıza sahip çıkmalıyız" dedi.

Belediye Başkanı Nebi Yılmaz da, ozanların, sanatçıların, şairlerin toplumun acısını, sevincini kültürü paylaşan güzellikte taşıyan insanlar olduğunu söyledi.

MUSA EROĞLU'NDAN MÜZİK ZİYAFETİ

Konuşmaların ardından sahneye çıkan bağlama virtüözü Musa Eroğlu, hemşerileriyle Karacaoğlan adına düzenlenen bir gecede birlikte olmaktan mutlu olduğunu söyledi. Musa Eroğlu sazı ve türküleriyle Karacaoğlan’dan ve kendi bestelerinden oluşan repertuarıyla izleyenleri mest etti. Gecede yerel sanatçılar da, türküleriyle izleyenlere keyifli dakikalar yaşattı.

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