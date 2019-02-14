Mut Belediyesi’nde toplu sözleşme sevinci

Murat SÖZERİ/MUT(Mersin)() – MERSİN’in Mut ilçesinde belediyede 48 kadrolu işçiyi kapsayan toplu iş sözleşmesi törenle imzalandı.

Belediye Nikâh ve Sergi Salonunda düzenlenen törene Belediye Başkanı Nebi Yılmaz, Belediye-İş Karaman Şube Başkanı Mehmet Bayrakçı ile belediyede çalışan kadrolu işçiler katıldı. Törende konuşan Başkan Yılmaz, taşerondan ve kadrolu memurdan zaman zaman çok sıkıntı çektiğini, belediyede kendilerine en az yükü olan ekibin kadrolu işçiler olduğunu belirterek, "Göreve geldiğimizde 30.4 milyon borcu öderken sıkıntı içerisinde olduğumuz çukurdan çıkmak için biraz sıkı çalıştınız. Alanda taşeronu biraz daha güçlendirip yükünüzü hafifletebilirdik. Yoruldunuz. Daha çok adamın yapacağı işi daha az ekiple yaptınız. O yönden helal edin. Sizlere 5 sene yüklediğimizin fazla olduğuna inanan biriyim. Sayı olarak 50 civarında taşeron alıp biraz daha yükünüzü hafifletebilirdim. Ama o çukurdan çıkmak için bilerek ve isteyerek hem sizlere hem taşerona yüklendik. Ondan dolayı hakkınız var" dedi.

Belediye-İş Karaman Şube Başkanı Bayrakçı’da toplu İş sözleşmesi görüşmesinin 70 günün üzerinde sürdüğünü, enflasyonun açıklanan resmi rakamların üzerinde olduğunu bildiklerini, sözleşmede bunu dikkate alan belediye başkanına teşekkür ettiğini söyledi. Yapılan sözleşmeyle ilgili bilgi veren Şube Başkanı Bayrakçı, "Ücretler dışında, bizim çok önem verdiğimiz geçen dönem bunu sayın başkan bunu kabul etti. Hastalık yardımı. Eş, anne, baba ve çocuklara bu defa kardeşleri de ilave ettik. Yıllık izinlerde de bir talebimiz vardı. Yüksek hakemin düşürmüş olduğu yıllık izinleri de tekrar 35 güne çıkardı. Bunun dışında ücretlerde; birinci altı ayda 15 lira seyyanen, ikinci 6 ayda 10 lira. İlk 6 ayda sosyal yardımlarda yüzde 20 ile yüzde 40 oranında ücret zammı geldi. İkinci 6 ayda da enflasyon oranını baz alarak yüzde 4 zam verdi. Bu ortalama sadece ücrette yüzde 22, sosyal yardımlarla birlikte 1 yıllık ücret zammımız yüzde 25’in üzerinde" diye konuştu.

Toplu İş Sözleşmesi daha sonra Belediye Başkanı Yılmaz ve Sendika Şube Başkanı Bayrakçı tarafından imzalandı.

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