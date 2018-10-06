Müsteşar yardımcısından Mersin sporuna özel inceleme

MERSİN, () - GENÇLİK ve Spor Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı İbrahim Özekinci, Mersin'de incelemeler yaptı.

Müsteşar Yardımcısı İbrahim Özekinci, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nü ziyaret ederek, Müdür Vekili Osman Yıldızbakan, şube ve ilçe müdürleri ile bir araya geldi. 2013 Akdeniz Oyunları'nda kentte kazandırılan tesisler, ilçe müdürlükleri ile Gençlik Merkezleri ve Silifke Kapızlı'da bulunan Gençlik Kampları'nı inceleyen Özekinci, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Spor tesislerinde ücretsiz eğitim gören sporcularla birlikte spor yapan Özekinci, Mersin, Yenişehir Engelli ve Tarsus Gençlik Merkezleri'ni de ziyaret etti. Fatih Sultan Mehmet, Mehmet Akif Ersoy ve İl Özel İdare Gençlik kaplarındaki çalışmaları yerinde inceleyen Özekinci, Yıldırım Beyazıt, Maliye ve 23 Nisan Gençlik Kampları'ndaki gençlere de çeşitli hediyeler dağıttı. Özekinci, Türkiye'nin dört bir yanına yapılan birbirinden eşsiz spor tesislerinin ve Gençlik Merkezleri'nin güçlü bir Türkiye için var olduğunu belirtti.

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