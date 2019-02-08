Mustafakemalpaşa’da düzenlenen etkinlikte, Ahmet Tüzün kitabnı tanıttı

Mustafakemalpaşa Belediyesi’nin organize ettiği ‘Gönül Dostları’ adlı etkinliğe gazeteci-yazar Ahmet Tüzün katıldı. Burada konuşan Tüzün, 15 Temmuz darbe girişiminin ülkeyi karanlığa sokmak için organize edildiğini belirtti.

Belediye Meclis Salonu’nda yapılan toplantıda, Gökkuşağı Vurgunları-Pusat adlı romanını tanıtan Ahmet Tüzün, Türkiye’yi 12 Eylül darbesine sürükleyen yılları anlattı.Tüzün söyleşide; “ Biz Türk gençliği olarak, bayrağımız ve vatanımız için her türlü fedakârlığı yaptık. Gerek 12 Eylül darbesi, gerekse 15 Temmuz hain darbe girişimi, ülkemizi karanlığa mahkûm etmek için yapıldı. Ama Allah’ın izniyle darbeler ve darbeciler Türkiye’de hiçbir zaman başarılı olamayacaktır. Kendimizden başlayarak daha güçlü bir ahlaki duruşla emperyal güçlere karşı durabiliriz. Bu organizasyona verdiği destek için Belediye Başkanı Sadi Kurtulan’a teşekkür ederim” dedi.

Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Sadi Kurtulan’da gecede yaptığı konuşmada; “ Belediyemiz, milli kültürümüzü yansıtan ve yaşatan çalışmalara her zaman destek vermiştir. Mustafakemalpaşa’ya değer katanlardan biri olan hemşehrimiz Ahmet Tüzün’ün eserlerini halkımıza tanıtmaktan gurur duyuyoruz” dedi.

Gecenin sonunda yazar Ahmet Tüzün, 15 yıllık bir çalışmanın emeği olan Gökkuşağı Vurgunları-Pusat isimli romanını davetlilere imzaladı.

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