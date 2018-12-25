Mustafakemalpaşa ‘HAGEL’ üyelerini ağırladı

Hatice Ayşe Ağaoğlu/ MUSTAFAKEMALPAŞA(Bursa),() - BURSA’da hayvancılığın ilerlemesi için çalışma yürüten Hayvancılığı Geliştirme Birliği (HAGEL) üyeleri Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Sadi Kurtulan tarafından ağırlandı. Büyükorhan Belediye Başkanı Hasan Taş ve Bursa ilçe Belediye Meclis Üyelerinden oluşan HAGEL heyeti, Mustafakemalpaşa’da yeni hizmete alınan hayvan pazarı ile et entegre tesislerinde incelemelerde bulundu.

Güney Marmara’nın en büyük canlı hayvan pazarı olan Mustafakemalpaşa’ya bağlı kırsal Yalıntaş Mahallesi’ndeki et üretim tesisi, Hayvancılığı Geliştirme Birliği (HAGEL) üyeleri tarafından incelendi. Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Sadi Kurtulan tarafından konuklara gezdirilen 2 bin 250 hayvan kapasiteli entegre tesis HAGEL üyelerinden tam not aldı.

POTANSİYEL YÜKSEK

Hayvancılık ve tarımda katma değer sağlayan yatırımlara yeni kapılar açtıklarını ve hayvan botansiyelini ilçede çok yüksek olduğunu kaydeden Başkan Kurtulan; “100 bini aşan bir hayvan potansiyelimiz var. Bunun değerlendirilmesi ve üreticinin kazanımlarının artması için çalışıyoruz. Belediye olarak yeni hayvan pazarımızı hizmete açtık. Bunun yanı sıra bölgeye hitap edecek özel teşebbüs et entegre tesisleri de bir bir faaliyete başlıyor. Bütün tesislerimizde her şey kontrol altında. Çevreye bir gram dahi kirlilik bırakılmıyor. Üretime değer katan bu tesisleri çoğaltmanın yolu birlik ve beraberlikten, üretici ve ihracatçının önünü açmaktan geçiyor” dedi.

Büyükorhan Belediye Başkanı Hasan Taş ise Mustafakemalpaşa’daki hayvancılık faaliyetlerinin Bursa’ya zenginlik katan girişimler olduğunu ifade ederek, “Komşu ilçemizde yapılan bu yatırımlar bizlere de örnek oluyor. Hayvan pazarı oldukça modern ve kapasiteli bir tesis olmuş. Bunları hep birlikte değerlendireceğiz. Çiftçimizin, hayvan yetiştiricilerimizin üretimlerini arttırmak için el birliği ile çalışacağız” sözlerini kullandı. Heyet, ziyaret sonrası yenilenen yüzüyle misafirlerini ağırlayan Suuçtu Şelalesi ve Tabiat Parkı’nda da incelemelerde bulundu.

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