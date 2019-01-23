Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi ‘anne dostu hastane’ seçildi

MUSTAFAKEMALPAŞA Devlet Hastanesi, Sağlık Bakanlığı tarafından uygulanan ‘Anne Dostu Hastane’ programı kapsamında belirlenen kriterleri karşılayarak, ‘Anne Dostu Hastane’ unvanını almaya hak kazandı.

Sağlık Bakanlığı’nın 2015 yılından beri uyguladığı ‘Anne Dostu Hastane’ programı doğrultusunda Bursa genelinde İnegöl Devlet Hastanesi’nden sonra ‘Anne Dostu Hastane’ ünvanını kazanan ikinci hastane Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi oldu. Bu kapsamda hastanede gerçekleştirilen sertifika törenine İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Esma Kuzhan, Sağlık Müdürlüğü yöneticileri ile hastane Başhekimi Doç. Dr. Hüseyin Altuğ Çakmak ve hastane personeli katıldı. Törende konuşan Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Kuzhan, ’Sağlıkta Dönüşüm Programı’ kapsamında yenilenen hastanelerde tek kişilik odalarda doğum imkânı sağlandığını ifade edip, “Bakanlığımız tarafından bu hedefler doğrultusunda Anne Dostu Hastane Programı geliştirildi ve belirli standartları yerine getiren hastanelere Anne Dostu Hastane unvanı verilerek sertifikalandırılmaya başlandı. Bu doğrultuda belirtilen kriterleri yerine getirerek Anne Dostu Hastane olan Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi’ni tebrik ediyorum” dedi.

‘ÇITAYI DAHA DA YÜKSELTECEĞİZ’

Anne Dostu Hastane unvanı alabilmek için ciddi bir emek sarf ettiklerini dile getiren Başhekim Çakmak ise, “Bu yolda emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Annelerimizin gebelik döneminde ve doğum sonrasında karşılaşacağı tüm problemleri en kısa sürede tespit edip, en iyi tedavi yöntemleri ile çözmek için gayret sarf ediyoruz. Bundan sonra da çıtamızı daha yükseklere çıkarmak için uğraşacağız” diye konuştu. Konuşmaların ardından Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Kuzhan, ‘Anne Dostu Hastane’ belgesini Çakmak’a takdim etti.

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