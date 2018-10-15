Mustafakemalpaşa'da uyuşturucu satıcısı tutuklandı

Hayrettin GÖK/ MUSTAFAKEMALPAŞA (Bursa), () - BURSA'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde, evinde ve aracında uyuşturucu madde ele geçirilen N.T. (55), sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Adnan Menderes Meydanı'nda şüphe üzerine durdurulan otomobilde arama yaptı. Araçta bir miktar uyuşturucu madde bulundu. Gözaltına alınan sürücü N.T.'nin evinde de satışa hazır uyuşturucu madde ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen N.T., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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