Mustafakemalpaşa'da denetimler hız kesmiyor

BURSA’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğünce 200 polisin katılımıyla umuma açık 16 işyerinde gerçekleştirilen denetimlerde 209 kişinin sorgulaması yapıldı.

Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri önceki gece ilçede kapsamlı bir denetim gerçekleştirdi. 2 işyerinde kapalı alanda sigara içildiği gerekçesiyle cezai işlem yapılırken, sabit yol uygulamasında ise 314 kişinin sorgulaması yapıldı, 189 araç kontrol edildi. 11 araç sürücüsüne toplamda 10 bin 389 lira para cezası kesidi. Bir araçta 1 adet ruhsatsız tüfek ve 10 adet fişek ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Mustafakemalpaşa İlçe Emniyet Müdürü Cengiz Gültekin, uygulamaların düzenli olarak yapılacağını söyledi.