Mustafakemalpaşa Belediyesi ile Hizmet-İş arasında imzalar atıldı

MUSTAFAKEMALPAŞA Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası arasında 40 sürekli işçiyi kapsayan toplu iş sözleşmesi görüşmeleri anlaşmayla sonuçlanarak, imzalar atıldı.

Toplu iş sözleşmesi imza törenine Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Sadi Kurtulan, Belediye Başkan Yardımcısı Erol Pektez, Hizmet-İş Sendikası Bursa Şube Başkanı Mustafa Yavuz, Şube Sekreteri Selim Bal, Yerel-Sen uzmanları Cavit Tokpınar ve Melih Kuran ile Sendika Temsilcisi Mehmet Can katıldı. 2019-2020 yıllarını kapsayan toplu sözleşme hükümlerine göre hak sahibi işçilerin maaşlarına ilk yıl için %29 oranında zam yapıldığını söyleyen Belediye Başkanı Sadi Kurtulan, ikinci yılın zam miktarının da enflasyon oranına göre belirleneceğini dile getirdi. Başkan Kurtulan; “ Çalışanlarımızın alın teri ve emeğinin karşılığı sözleşmeye yansımıştır. İşçilerimizin haklarını korumak, refah seviyelerini yükselterek daha rahat bir ortamda çalışmalarını sağlamak adına toplu iş sözleşmesi başta çalışanlarımız olmak üzere hepimize hayırlı olsun ” dedi.

İşçilerin ücretlerinde önemli iyileştirmeler yapıldığını belirten Hizmet-İş Sendikası Bursa Şube Başkanı Mustafa Yavuz ise Belediye Başkanı Sadi Kurtulan'a teşekkür etti.

FOTOĞRAFLI