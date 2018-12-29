Mustafa Şentop, NKÜ'nün yeni rektörünü ziyaret etti

TBMM Başkanvekili ve Tekirdağ Mlletvekili Prof Dr. Mustafa Şentop, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörlüğü'e atanan Prof. Dr. Mümin Şahin'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

TBMM Bşkanvekili Prof Dr. Mustafa Şentop beraberinde, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof Dr. Erhan Tabakoğlu, Ak Parti Süleymanpaşa Bediyesi Başkan aday adayı Cüneyt Yüksel, üniversite eğitim görevlileri ve dekanları ile Namık Kemal Üniversitesi Rektörlüğü'ne yeni atanan Prof Dr. Mümin Şahin'i makamında ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerinde bulundu.

Mustafa Şentop, rektörlüğe atanan Mümin Şahin'in yöre insanı olduğunu belirterek, "Kendisini uzun yıllardır tanırım. Trakya Üniversitesi'nde başarılı işlere imza atan bir akademisyendir. İlimiz üniversitesine atanmış olması bizleri oldukça mutlu etti. Kendisinin dedeleri Kırcaali, Davutköy-Kabaağaç köyünden olan ve 1928 yılında Tekirdağ Barbaros köyüne göç eden aileden gelen hocamız, 1970 yılında Tekirdağ'ın Barbaros köyünde doğmuştur. Tekirdağlı bir rektörümüzün olması ayrıca bizi sevindirdi. Genç yaşında profesör olan Mümin Şahin, Trakya Üniversitesi'nde dekanlık ve rektör yardımcılığı görevlerinde bulundu. Bundan sonra NKÜ'nün başarısı için güzel işler çıkaracak ve üniversite ile kentin bütünleşmesi yönünde de büyük gayret göstereceğini biliyorum. Hayırlı olsun" diye konuştu.

Şentop, daha sonra rektörlük şeref defterini imzaladı.



