Mustafa Sağyaşar, Yenimahalle’de konser verdi

YENİMAHALLE Belediyesi Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi, Kültür ve Turizm Bakanlığı Ankara Devlet Klasik Türk Müziği Korosu ve Türk Sanat Müziği sanatçısı Mustafa Sağyaşar Konseri ’ne ev sahipliği yaptı.

Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi’nde gerçekleşen konseri, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar da izledi. Sanat hayatında 68’inci yılını yaşayan, Türk sanat Müziği’nin en iyi erkek seslerinden olan Sağyaşar, kendisini dinleyenlere unutulmaz bir gece yaşattı. Karam, Nasıl Geçti Habersiz, Sevmekten Kim Usanır gibi bilinen birçok eseri seslendiren Sağyaşar, ilerleyen yaşına rağmen gösterdiği performansla takdir topladı.

Başkan Yaşar, “İçinde bulunduğumuz kompleks her yıl binlerce sanatsal etkinliğine ev sahipliği yapıyor. Çünkü bizim toplum olarak sanata ve sanatçıya çok ihtiyacımız var. Sanatın birleştirici gücüne, estetiğe, inceliğe ihtiyacımız var” dedi.

FOTOĞRAFLI

YORUM EKLE Yorumunuz Onaylanmak Üzere Gönderildi Adınız Soyadınız Yorum Gönder Yanıt : @name ×