Mustafa Kemal Sahil Bulvarı güzelleşti

İZMİR Büyükşehir Belediyesi'nin Konak Tramvayı'nı tamamlayarak hizmete almasının ardından Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'ndaki peyzaj çalışmaları da ağırlık kazandı. Özellikle Konak- Karataş arasındaki kesim dikilen çiçekler, renkli çalılar ve ağaçlarla yepyeni bir çehreye büründü.

Kentte yeşil dokuyu güçlendirmek üzere çağdaş bir peyzaj anlayışıyla çalışmalarını sürdüren İzmir Büyükşehir Belediyesi, tramvay çalışmalarının ardından Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'nı bambaşka bir görünüme kavuşturdu. Belediyenin yürüttüğü çevreci yatırımlar arasında öne çıkan tramvay projesiyle birlikte otobüsler ve egzoz dumanı azaldı. Tramvay hattı üzerinde oluşturulan yeşil kesitle kentin silueti değişti.

Büyükşehir Belediyesi Konak Tramvay hattındaki imalat çalışmaları nedeniyle başka alanlara taşınan 731 adet ağaç ve ağaççık yerine, yine aynı güzergah üzerinde 1055 adet ağaç ve binlerce çalı dikti. Konak hattında 21 santim derinlikte toplam 70 bin metrekare alana çim serildi. Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'nda manolya, palmiye, tespih, jakaranda, beyaz çiçekli ılgın, zeytin, batı çınarı ve gümüşi akasya ağaçlarıyla yeni ve rengarenk bir kentsel peyzaj yaratıldı.

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