Mustafa Dünrar'dan forma koleksiyonerine ziyaret

OSMANGAZİ Belediye Başkanı Mustafa Dündar, 9 yaşından beri 300’e yakın Bursaspor forması biriktiren İlkkan Ateş isimli taraftarı yeni açtığı işyerinde ziyaret ederek, yeşil beyazlıların efsane futbolcuları ile birlikte kendisinin de imzalamış olduğu bir forma hediye etti.

Çocukluğundan bu yana tam 22 yıldır tutkuyla bağlı olduğu Bursaspor’un her sezon formalarını alıp biriktirerek elde edilmesi zor bir koleksiyona imza atan İlkkan Ateş’in koleksiyonuna bir katkı da Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’dan geldi. Yeşil beyazlıların eski futbolcularından Erkan Öncel ile birlikte İlkkan Ateş’in Soğanlı Mahallesi Çelebi Mehmet Bulvarı üzerinde yer alan işyerini ziyaret eden Başkan Dündar, genç taraftara yeşil beyazlıların efsane futbolcuları Sedat Özden, Mesut Şen, Sinan Bür, Vahit Doğan, Erkan Öncel, Ahmet Suphi Evke, Mümin Kaşmer ile birlikte imzaladığı formayı hediye etti. 9 yaşından bu yana gerek Bursa’da gerekse de deplasmanda gittiği maçlardan, antrenmanlardan ve futbolcularla birebir yaptığı görüşmelerden topladığı formaları yeni açtığı dükkanında sergileyen Ateş’in koleksiyonunu hayranlıkla inceleyen Başkan Dündar, Ateş’i böyle güzel bir koleksiyon yaptığı için tebrik etti. Bursaspor formasının her zaman çok değerli olduğunu ifade eden Başkan Dündar, bu değerli koleksiyonun zarar görmemesi için formaların bulunduğu bölümlerin üzerinin camla kapatılması konusunda da İlkkan Ateş’e destek olacaklarının sözünü verdi.

DÜNDAR: “BURSASPOR MÜZESİ GİBİ İŞYERİ”

Başkan Dündar, ziyaret ettiği İlkkan Ateş’in işyerinin adeta bir müzeyi andırdığını belirterek, “Bu koleksiyon taraftarımızın Bursaspor’u ne kadar çok sevdiğinin ve Bursaspor’a sahip çıktığının en güzel kanıtı. 22 yıldır her sezon formalar satın alarak kulübüne sahip çıkıyor ve destek oluyor. Bu tutku çok güzel bir koleksiyona da dönüşmüş. Belki Bursaspor Kulübü’nde bile bu kadar çok forma yoktur. Bu koleksiyonun çok güzel şekilde muhafaza edilmesi gerekiyor. Herkese buraya gelerek hem lezzetli yemeklerden yemesini hem de bu koleksiyonu görmesini tavsiye ediyorum. İlkkan kardeşimi bu güzel koleksiyonu için tebrik ediyorum. Yeni işyerinin hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

ATEŞ: “KOLEKSİYONUMDAKİ EN DEĞERLİ FORMA OLACAK”

Başkan Dündar’ın hediye ettiği formanın koleksiyonun en değerli parçası olduğunu ifade eden İlkkan Ateş, “Başkanımıza hem ziyaretinden hem de hediyesinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Bursaspor forması benim için çok değerli. Koleksiyonumdaki forma sayısı çoğaldıkça ben de mutlu oluyorum. Başkanımız da Bursaspor’un efsane futbolcuları ve kendisi tarafından imzalanan bir formayı hediye etti. Bu forma koleksiyonumun en anlamlı ve en değerli parçası olacak. Bu formaları dükkanımda sergileyerek küçüklerin Bursaspor’u sevmesine, büyüklerimizin de maziyi hatırlamasına vesile oluyorum. Bu koleksiyon çocukluk hayalimdi. Gerçekleştirdiğim için çok mutluyum. İnşallah nesilden nesle Bursaspor formalarını biriktirmeye devam edeceğiz. Çünkü Bursaspor sevgisi tarif edilemez. Bu aşktır” diye konuştu.

Bursaspor’un eski futbolcularından Erkan Öncel de, koleksiyon için İlkkan Ateş’i tebrik ederek, “Böyle bir koleksiyona sahip olmak kolay değil. İlkkan kardeşimi hayalini gerçekleştirdiği için kutluyorum. Bu kadar forma başka kimsede yoktur diye düşünüyorum. Bursaspor, bu kentin sevdası. Bursaspor iyi durumdaysa herkes mutlu demektir. İlkkan kardeşimi tebrik ediyor ve yeni işyerinin hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

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