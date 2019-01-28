'Mustafa Coşkun Besteleri' konseri

Yusuf DEMİR/ANTALYA, () - MUSTAFA Coşkun Türk Müziği Topluluğu, yılın ilk konserinde sanatseverlerle buluştu.

Konyaaltı Belediyesi Feslikan Salonu'ndaki 'Mustafa Coşkun Besteleri' adlı konserin sunumunu Mehtap Tumrik üstlendi. Bestekâr Mustafa Coşkun'un yönetimindeki konser, 'Dillerde Gezensin' adlı şarkıyla başladı, 'Nar Çiçeği' ile devam etti.

Birinci bölümde koristler 'Gidiyorsan Terkedip', 'Öyle Bir Mevsim ki?', 'Aşk Kapımı Çaldı', 'Güzel Bir Aşk Yaşarken', 'Kısa Bir Masal Gibi', 'Bahar Dalım', 'Boş Hayal', 'Cananım' adlı şarkıları yorumladı.

Konser, 'Aşkı Seninle Tattım', 'Çaldın Bedenimi', 'Albümdeki Resimler', 'Aşkın Kanunu', 'Fikrimin İnce Gülü', 'Açılan Bir Gül', 'Dokunma Kalbime', 'Bir Demet Yasemen', 'Gözleri Aşka Gülen', 'Her Gece Yollarda', 'Bu Ne Sevgi', 'Kızılcıklar Oldu mu?' adlı şarkılarla devam etti.

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