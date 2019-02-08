Mustafa Bozbey:Uzlaşı kültürünün var olduğu bir anlayışla seçimi devam ettiriyoruz

İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA,() -CHP Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, MHP Bursa İl Başkanlığı’nı ziyaret etti. Huzurlu bir seçim süreci dilediklerini belirten Bozbey, Bursa'yı uzlaşı kültürüyle yönetmeyi hedeflediklerini vurgulayarak "Nilüfer'de tüm partilerimizle nasıl ki uzlaşı kültürü içerisinde bir yönetim sergilediysek, şimdi büyükşehirde de aynı şekilde uzlaşı içerisinde, katılımcılık esasına göre bu hizmetleri sürdürmeyi hedefliyoruz" dedi.

CHP Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey MHP Bursa İl Başkanı Mehmet Cihangir Kalkancı ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile bir araya geldi. siyasi partileri ziyaret ederek görüş alışverişinde bulunduklarını ifade eden Mustafa Bozbey, " Bugün Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanlığını ziyaret ettik. Kendilerine teşekkür ediyorum, bizi çok güzel karşıladılar. Tabii ki partilerimiz demokrasilerimizin temellerini oluşturuyor. Partilerimizin olmasıyla demokrasi mümkün. Bu anlamda onları ziyaret ederek hem görüş alışverişinde bulunduk hem de kent adına önerileri aldık ve birbirimize başarılar diledik. Uzlaşı kültürünün var olduğu, bir anlayışla seçimi devam ettiriyoruz. Uzlaşmak demokrasinin de anlamını ortaya koyuyor. Uzlaştığınız zaman bir çok sorunu çözüyorsunuz" açıklamasında bulundu.

Bursa'nın turizmde aldığı payı yüzde 15'e çıkarmayı hedeflediklerinin altını çizen

Bozbey " Bursa bir turizm kenti olmalı, bunun için de geç kaldı. Bursa'nın turizmden aldığı pay en fazla yüzde 2, bu da Bursa'ya yakışmıyor. Bunun sebebi de Bursa'nın değerlerini ortaya çıkaramaması. Şimdi bu yüzde 2'yi nasıl yüzde 15'e çıkarabiliriz bunun hesabı içindeyiz. İnanıyorum ki bu katılımcılık esasıyla, fikir birliği toplantılarından elde ettiğimiz verilerle, Bursa'da turizmini de Türkiye'nin potansiyeli haline getirip, değerleri ortaya çıkararak Bursa'nın turizmden gelirini çok daha yukarıya çekmiş olacağız" şeklinde konuştu.

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