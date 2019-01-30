Mustafa Bozbey şehit aileleri ve gazilerle buluştu

CHP’nin Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olan Mustafa Bozbey Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Bursa Şubesi’ni ziyaret etti. Burada konuşan Bozbey, şehit ve gazilere vefa borçları olduğunu ifade ederek, “Ülkenin bütünlüğü ve geleceği için bedel ödemiş insanların ve ailelerinin mutlu olabilecekleri ortamlar hazırlama sorumluluğundayız” dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olan Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Bursa Şubesi’ni ziyaret etti. Dernek Başkanı Metin Şenol, şehit ve gazi aileleri ile gazilerin yer aldığı buluşmada Başkan Mustafa Bozbey, şehit aileleri ve gazilerin taleplerini dinledi, orunların çözümü noktasında fikir alışverişinde bulundu.

‘SORUNLARI BİRLİKTE ÇÖZECEĞİZ’

Buluşmada konuşan Başkan Bozbey, Şehit aileleri, gaziler ve aileleriyle birlikte hareket edeceklerinin altını çizerek, “Şehit ve gazi ailelerimiz ile gazilerimizi asla unutmamamız gerekiyor. Bu vatanın bütünlüğü için bedel ödemiş insanlar olarak sizlere bugüne kadar destek olduk ama, bu desteklerin az olduğunu düşünenlerdenim. İnşallah 31 Mart’tan itibaren eğer Bursa halkı bizi destekler ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı için bize yetki ve sorumluluk verirse, inanıyorum ki sizlerle birlikte şehit ve gazi aileleri ile gazilerimizin yaşadığı sorunları birlikte ortadan kaldıracağız. Aynı zamanda derneğimizin sosyal faaliyetler gerçekleştirme konusunda yaşadığı sorunları da biliyoruz. Duyarlı ve önemli adımlar atarak, bu sorunları ortadan kaldırmayı hedefliyoruz. Bunu yaptık, yapmaya da devam edeceğiz” diye konuştu.



DERNEKTEN BOZBEY'E DESTEK



Bozbey’e 31 Mart yerel seçimlerinde başarılar dileyen Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Bursa Şube Başkanı Şenol, “Şehit ve gazilerimiz bu vatan için canlarını hiçe saydılar. Bu vatana hizmeti olanların yanındayız. Nilüfer’de gülümseyen yüzleri gördük. İnşallah Bursa’da da bu şekilde gülümseyen yüzleri görürüz. Seçildiğiniz taktirde güzel projelere imza atarsınız” ifadelerini kullandı. Ziyaret sonrası Bozbey, şehit ve gazi aileleriyle birlikte Şehitlik Anıtı önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.

FOTOĞRAFLI