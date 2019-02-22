Mustafa Ateş için Mevlid-i Şerif okutuldu

Ali ARSLAN/SAMANDAĞ(Hatay), () - HATAY Emniyet Müdürlüğü'ndeki makam odasında intihar eden Asayiş Şube Müdürü Mustafa Ateş için daha önce görev yaptığı Samandağ İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde Mevlid-i Şerif okutuldu.

Mevlide, AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Samandağ Kaymakamı Murat Kütük, Belediye Başkanı Mithat Nehir ve çok sayıda vatandaş katıldı. Mevlid-i Şerif okutulduktan sonra Samandağ Belediye Başkanı Mithat Nehir, Mustafa Ateş’in ailesi ile görüşerek başsağlığı diledi.



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