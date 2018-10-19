Müspet Değerler Mektebi'nin 4'üncü dönemi başladı

BALIKESİR’in merkez Karesi Belediyesi ve Karesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi'nin ödüllü projesi Müspet Değerler Mektebi'nin 4'üncü dönemi, "2023 Hedefleriyle Türkiye" söyleşisiyle başladı.

Karesi Toplantı ve Nikah Salonu'nda dün akşam düzenlenen söyleşi programına; Gazeteci Veyis Ateş'in moderatörlüğünde Güvenlik Politikaları Uzmanı Mete Yarar katıldı. Çok sayıda davetlinin katıldığı söyleşinin açılış konuşmasını yapan Karesi Belediye Başkanı AK Partili Yücel Yılmaz, Ateş ve Yarar’ı Balıkesir’de ağırlamaktan mutluluk duyduklarını söyledi. Yılmaz, "Karesi Kent Konseyi Gençlik Meclisimize de 3,5 senedir böylesine güzel insanları bizimle bir araya getirdikleri, birikimlerinden faydalanmamızı sağladıkları için teşekkür ediyorum” dedi.

‘TÜRKİYE'NİN 100 YIL SONRASINI PLANLAMASI LAZIM’

5 sene sonra Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100'üncü yıldönümünün kutlanacağını hatırlatan Mete Yarar, 2023 yılının önemine değindi. Yarar, "Türkiye'nin 2023'te nerede olacağından öte önemli bir soru daha var; dünya nerede olacak, 2023 dünya için ne getirecek? 2023 hedefi bu ülke için yakın bir hedef. 2023, ilk yüzyılın tamamlanması adına temsili bir hedeftir. Artık Türkiye'nin 5 yıl sonrasını planlamaktan çok 100 yıl sonra ne yapacağını, nerede duracağını planlaması, konuşması gerekiyor" diye konuştu.

Türkiye Cumhuriyeti'ne duyulan güvenin bu milletin mertliğinden geldiği söyleyen Mete Yarar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dünyanın neresine giderseniz gidin herkes Türk askerinin arkadan vurmayacağını çok iyi bilir. Delikanlıdır ve kavgasını mertçe yapar. Bizim kaypaklığımızdan değil delikanlılığımızdan korksunlar. Duruşumuzu hiç bozmayalım. Bu dik duruş bize güç katıyor. Benim askerim Afrin'e gidiyor. Kapıyı 'Muhammed'in askerleri gelmiş' diyerek açıyorlar. Biz gittiğimiz hiçbir yere kapıyı kırarak girmedik. Bozulursak kaybeden oluruz.”

Devrim DERİN/BALIKESİR, ()

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