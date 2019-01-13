Musiki sevenler bu konserde buluştu

DENİZLİ'de düzenlenen Türk Sanat Müziği Korosu konseri, katılımcılara keyifli bir akşam yaşattı. Musiki sevenlerin buluştuğu etkinlikte koronun performansı katılımcılardan tam not aldı.

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Kongre ve Kültür Merkezi'nde, musiki sevenler için renkli bir etkinlik düzenledi. Türk Sanat Müziği sevenleri buluşturan konserde, Denizli Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı Türk Sanat Müziği Korosu eserlerini seslendirdi. Türk Sanat Müziği Korosu'nun gerçekleştirdiği konseri Ahmet Nuri Çağdaş yönetti. Koronun performansı, katılımcılardan yoğun alkış aldı. Birbirinden güzel eserlerin seslendirildiği gecede, davetliler de koroya eşlik etti. Geceye AK Partili Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, eşi Berrin Zolan ile birlikte katıldı. Başkan Osman Zolan ise konsere katılan tüm davetlilere ve sanatçılara teşekkür ederek, "Her işte olduğu gibi bu işi de gönülden yapmak esastır. Arkamızda sanat ve müzik ordusu var. Koromuz 35. yılı doldurdu. Bu ateş hiç sönmesin, Cumhuriyetimiz gibi yaşamaya devam etsin" dedi.

Deniz TOKAT / DENİZLİ, ()

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