MÜSİAD'tan otomotiv ve tarım açıklaması

MERSİN, () - MERSİN'de Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Şube Başkanı Serdar Yıldızgörer, otomotiv ve tarım alanında atılan adımların ülke ekonomisi adına önemli olduğunu söyledi.

Ekonomik gelişmeleri değerlendiren Yıldızgörer, otomotiv sektörünü rahatlatmaya yönelik yapılan ÖTV hamlesinin hem otomotivciler hem de vatandaşlar açısından ciddi bir adım olduğunu belirtti. Yıldızgörer, "Tarım alanındaki gübre indirimi, üretimi artıracaktır. Otomotiv sektöründe yaşanan daralmalar otomotiv sektörünün satış gücünü, vatandaşların ise alım gücünü olumsuz yönde etkiledi. Cumhurbaşkanımızın yaptığı hamle ile birlikte ÖTV'ye ciddi anlamda neşter vuruldu. Bu hem otomotiv satıcıları hem de vatandaşlarımızın açısından sevindirici bir durum" dedi.

HÜKÜMETİMİZE GÜVENİYORUZ

Hükümetin attığı adımlar ve teşviklerin birçok alanda etkili olduğunu kaydeden Yıldızgörer, "Otomotiv, tarım, eğitim, sağlık ve daha birçok alanda hükümetimizin uyguladığı modeller Türkiye ekonomisini kısa sürede şaha kaldıracağına şüphemiz yoktur. Bizler iş dünyası olarak hükümetimize güveniyoruz. Hükümetimize destek olmak adına bizler de çalışmalarımıza ara vermeden devam ederek ülkemizin kalkınmasına arzu ve istekle katkıda bulunmaya gayret ediyoruz" diye konuştu.



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