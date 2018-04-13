MÜSİAD'tan istihdam çağrısı

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR () - MÜSTAKİL Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Afyonkarahisar Şube Başkanı Ahmet Karakol, istihdamın arttırılmasından yana olduklarını ve her şeyi devletten beklenmesinin doğru olmadığını vurguladı.

MÜSİAD Afyonkarahisar Şube Başkanı Ahmet Karakol, istihdama yönelik teşviklerin arttırılmasının yanı sıra iş adamlarının da taşın altına elini koyarak biraz daha fedakarlık göstermeleri gerektiğini vurguladı. İş adamlarının her şeyi devletten beklememeleri gerektiği çağrısında bulunan Karakol, "İstihdam bizim önceliğimizdir. Gerçekten bir kişi fazladan çalıştırabilmek, tamamen üretimi arttırmakla alakalıdır. Taşın altına biraz daha elimizi koymamız gerekiyor. Biraz daha fedakarlık göstermemiz gerekiyor. Çünkü işsizlik demek cezaevlerinin dolması demektir. O düşünce ile sanayici olarak bizim kesinlikle istihdamı arttırmak adına tüm gücümüzle mücadele etmemiz gerekiyor" dedi.

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