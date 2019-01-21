MÜSİAD'ta Serdar Yıldızgörer yeniden başkan

MERSİN, () - MERSİN'de, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Şubesi'nin 19'uncu Olağan Genel Kurul Toplantısı sonrasında mevcut başkan Serdar Yıldızgörer yeniden başkanlığa seçildi.

Genel kurulun ardından hedeflerinden söz eden Serdar Yıldızgörer, Mersin'de büyük işler başaracaklarını söyledi. MÜSİAD'ın 11 bini aşkın üyesi ve 60 bin işletmesi ile 1 milyon 600 binden fazla kişiye istihdam sağlandığını belirterek, "Paranın gücünü ülkenin üretim gücü belirler. Türkiye durmadan yoluna devam ederken, bizler de MÜSİAD olarak 'Daha çok üretim, daha fazla yatırım, daha fazla istihdam' diyoruz. Dünyada en fazla itibar gören ve en çok sözü geçen ülkelerin üreterek zenginleşmiş ülkeler olduğuna hepimiz şahit olmaktayız" dedi.

Uygulamalı buluşlar ve fikirler tasarlayıp bu fikirleri hayata geçirme cesaretine sahip nesiller yetiştirilmesi gerektiğinin altını çizen Yıldızgörer, "Bugün bilgiyi üretmek dünyada en kıymetli konulardan birisidir. Bilgiyi üreten ülkelerin, teknolojiyi üreten ülkelerden daha etkin olduğuna hepimiz şahit olmaktayız. Birçok alanda değişim ve dönüşüme hep beraber şahit olmaktayız. Mersinliler olarak yorulmadan, umutsuzluğa kapılmadan çalışmalarımıza devam etmeliyiz" diye konuştu.

Derneğin yeni yönetiminde ise Ali İhsan Gök, Faysal Ucuz, İsmail Dervişoğlu, Mehmet Sait Kayhan, Metin Tümen, Murat Yılmaz, Orhan Gündoğan, Yılmaz Akyüz ve Zeki Ceylan yer aldı.



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