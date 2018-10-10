MÜSİAD: Şimdi kendi varlığımızdan fedakârlık etme vaktidir

MÜSTAKİL Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Başkanı Ümit Ülkü, "Enflasyonla Topyekun Mücadele" ile ilgili açıklamada bulundu. Ülkü, "Şimdi kendi varlığımızdan fedakârlık etme vaktidir" dedi.

MÜSİAD İzmir Başkanı Ümit Ülkü, ekonomi yönetimimizin enflasyonla topyekun mücadele kararlılığını sonuna kadar desteklediklerini belirterek, şöyle dedi:

"Enflasyon sarmalı, hedeflerimizin önünde bir pranga gibi durmakta. Enflasyon tek başına ekonomik bir olgu değil, sosyal kodlarımıza da zarar vermekte. Değerini yitiren sadece para değil, alın teri, üretim azmi, yatırım hevesi, gelecek umudu. Eriyen para değil, eriyen milli servetimiz oluyor. Bu nedenle, Enflasyonla Topyekun Mücadele programı, bir destek çağrısıdır. Bu topraklar ve bu millet, memleketimizdir. Bizler, iş insanları olarak memleketimize varlığımızı borçluyuz. Şimdi kendi varlığımızdan fedakârlık etme vaktidir. Ekonomi yönetimimizin enflasyonla topyekûn mücadele kararlılığını sonuna kadar desteklediğimizi, verimli üreterek, israfı önleyerek ekonomideki kısa süreli dalgalanmalara karşı sürdürülebilir, etkili bir mücadele için bugünkü ekonomik şartları dikkate alarak, 2018 yılı sonuna kadar devamında üyelerimizle elimizden gelen çabayı göstereceğiz."

İZMİR, ()

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