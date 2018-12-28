MÜSİAD Mersin'de, Arap iş adamları ile bir araya geldi

MERSİN, () - MERSİN'de Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Şubesi, ‘Arap Yatırımcılar İle İstişare Toplantısı’ gerçekleştirdi.

MÜSİAD Mersin tarafından Arap yatırımcıları bölgeye çekmek amacı ile düzenlenen toplantıya, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Mersin Milletvekili Lütfi Elvan, Vali Ali İhsan Su, AK Parti Milletvekili Hacı Özkan, AK Parti İl Başkanı Cesim Ercik, Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Sabri Tekli, MÜSİAD Kurucu Genel Başkanı ve IBF Başkanı Erol Mehmet Yarar, IBF Başkan Yardımcısı Gazi Mısırlı, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ayhan Kızıltan, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Hamit İzol, MÜSİAD Mersin Başkanı Sedar Yıldızgörer, Yönetim Kurulu ve üyelerinin yanı sıra Mersin iş dünyasından isimler katıldı.

Türkiye’de ki Arap yabancı yatırımcıların yanı sıra Cezayir, Filistin, Katar, Libya, Mısır, Suriye, Ürdün ve Yemen’den katılan yabancı yatırımcılardan oluşan 220 kişilik heyet ile Mersin MÜSİAD arasında B2B iş görüşmeleri yapıldı. Toplantıda aynı zamanda Arap iş adamlarına MÜSİAD’ın genel yapısı tanıtıldı. Arap iş adamları tarafından MÜSİAD’a üyelik talepleri geldi.

Toplantıda konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Elvan, Türkiye’de sanayinin ve üretimin olmazsa olmaz olduğunu belirterek, "Türkiye, sanayi ve üretim alanları ile gelişmeye ve yükselmeye devam ediyor. İleri teknoloji ürünlerindeki ihracatımız giderek artıyor ve artmaya devam edecektir. Bugün Sanayi Bakanımız ile birlikte 3 sanayi tesisimizi gezdik ve tesislerimizin dijital dönüşüme başladığını ve sanayi 4.0’ın uygulamalarını gördük. Bu durum bizleri gururlandırdı. Mersin’e yapacağınız her yatırım sadece bu ülkeye değil, sizin kendi ülkenize yapılmış bir yatırım gibi görmelisiniz. Bugüne kadar Türkiye’ye yatırım yaparak zarar eden firma çok fazla duymadım. Her gelen daha da büyüyor ve güçleniyor. Türkiye bir taraftan gümrük birliğinin bir parçası, bir taraftan da güçlü bir alt yapı ve hukuk sistemine sahiptir. Türkiye’ye yapacağınız her yatırımda devletimizin her birimi sizinle birlikte olacaktır" dedi.

Mersin’in her alanda potansiyeli olan bir kent olduğunu ifade eden Vali Su, "Mersin, Lojistik, sanayi, tarım ve turizm gibi alanları ile yatırıma açık ve potansiyeli olan bir kenttir. Kazanlı bölgesindeki yatırım ve Çukurova Bölgesel Havalimanı projesinin tamamlanması ile birlikte Mersin tamamen cazibe merkezi haline gelerek, yatırımcılar için olanaklı bir kent konumunda olacaktır" diye konuştu.

MÜSİAD Şube Başkanı Serdar Yıldızgörer ise, MÜSİAD’ın yatırım ve istihdama odaklı çalışmalara imza attığını belirterek "MÜSİAD, bugün 11 bin üyesiyle 60 bine yakın işletmeyi temsil eden ve yaklaşık 1 milyon 600 bin kişiye istihdam sağlayan, yurt içinde 86, yurt dışında ise 89 farklı ülkede 219 irtibat noktasıyla üyelerine ve Türk ekonomisine hizmet eden, sadece ülkemizin değil dünyanın en önemli Sivil Toplum Kuruluşlarından birisi olmuştur. MÜSİAD yaptığı çalışmalar, yatırım ve istihdama sağladığı katkılarla ilimizin ve ülkemizin bu seviyelere ulaşmasında çok önemli rol oynamıştır. Bu bağlamda bizlerde ilk günkü heyecanla milli ekonomimize ve üretimimize katkı sağlamak için, Türkiye'nin kendi içinde bütün, bölgesinde etkin, dünyada saygın bir ülke oluşturma mücadelesine katkıda bulunmak amacıyla milli ve manevi değerlerimize sahip çıkarak durmadan ve yorulmadan çalışmaya devam ediyoruz" dedi.

Konuşmaların ardından Vali Ali İhsan Su, AK Parti Milletvekili Hacı Özkan, MÜSİAD Kurucu Genel Başkanı Erol Mehmet Yarar, MTOSB Başkanı Sabri Tekli ve IBF Başkan Yardımcısı Gazi Mısırlı’ya, MÜSİAD Mersin Şube Başkanı Serdar Yıldızgörer tarafından hediye verildi.

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