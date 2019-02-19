MÜSİAD'ın hedefi daha çok ihracat ve markalaşma

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, () - MÜSTAKİL Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Antalya Şubesi'nin yeni başkanı Boğaçhan Göksu, yeni dönemde daha çok ihracat ve markalaşmaya yönelik adım atacaklarını söyledi.

MÜSİAD Antalya Şubesi'nin Boğaçhan Göksu başkanlığındaki yeni yönetimi, bir otelde gazetecilerle bir araya geldi. Hedeflerini anlatan Göksu, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Yeni yönetimde kadınlara ve gençlere önem verdiklerini vurgulayan Göksu, yönetimde 3 kadın üye olduğunu aktardı. Antalya ve Türkiye'ye neler katacaklarını ele aldıklarını dile getiren Göksu, "Ülkemize döviz sokmamız lazım. Ülkesine döviz sokan iş adamı ülkesine en hayırlı iş adamıdır. Önümüzdeki dönemde ihracat ve markalaşma anlamında projeksiyonlarımız ve projelerimiz var. Antalya'da bu hedeflerimizi kolaylıkla ve hızlıca hayata geçireceğimizi düşünüyorum. İhracatta vazgeçilmez olmak istiyoruz" dedi.

TANZİM SATIŞLARI

Boğaçhan Göksu, sebzedeki tanzim satışları da takip ettiklerini söyledi. Komisyoncularla istişare halinde olduklarını kaydeden Göksu, "Umarım çiftçi ve komisyoncular için hayırlısı olur. Sonuç hakkında yorum yapamıyoruz" dedi.

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