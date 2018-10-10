MÜSİAD'dan Rize'de yerel yönetim anketi

Aytekin KALENDER/RİZE, () - MÜSTAKİL Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) tarafından yaklaşan seçimler öncesi 'nasıl bir yerel yönetim istersiniz' sorularına cevap arandı.



MÜSİAD, Rize şehri için bir çalışmaya imza atarak seçimler öncesi belediyelerin sorumluluk anlamında sorunlarını tespit etmek, nasıl bir belediye başkanı, belediye meclis düşünüyorsunuz sorularını ankete taşıdı. Yaklaşık bir ay süren araştırma sonucunu Rize MÜSİAD yönetim kurulu yaptığı bir toplantıda açıkladı.



MÜSİAD toplantı salonunda yapılan programa MÜSİAD Rize Şubesi Başkanı Recep Taylan, Yönetim Kurulu Üyeleri Talha Küçükvar, Serkan Karavin, Genç MÜSİAD Başkanı Emre Soykan, yönetim kurulu üyeleri ve gazeteciler katıldı.



Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Rize Şube Başkanı Recep Taylan, ülkemiz şu anda yaklaşan yerel yönetimler seçimi dolayısıyla çok sıkı günlerden geçtiğini belirterek: “Dünya üzerinde etkisini gösteren ekonomik krizlerden de ciddi manada etkileniyoruz. Biz ülkenin içerisinde bulunduğu ekonomik krizden çıkmak için daha fazla üretmek ve tasarruf etmek zorundayız. MÜSİAD olarak felsefemiz budur ve 'Meselemiz Türkiye' sloganıyla yola devam ediyoruz.” dedi.

'ANKET SONUÇLARINI ADAYLARA SUNACAGIZ'

Rize özelinde yaklaşmakta olan yerel seçimle alakalı kendi üyeleri arasında bir araştırma anketi yaptıklarını belirten Taylan: “Tamamen objektif bir şekilde yapmış olduğumuz bir anketimiz var. Bu anketi yapma nedenimiz; şehrimizde nasıl bir belediye başkanı istiyoruz, şehrimizin sorunlarını çözmek için nasıl bir belediye başkanı profili oluşturmak istiyoruz, sorularına cevap bulmaktı. Bunla alakalı üyelerimize sorularımızı sorduk ve tamamen objektif cevaplar aldık. Yapmış olduğumuz bu çalışmanın, bütün siyasi partilere örnek olmasını ve onların önlerini açmasını temenni ediyoruz. Bizim amacımız kamuoyunun sesini siyasi partilere duyurmaktır. Bundan sonra çıkacak olan ve kesinleşmiş adaylara da biz MÜSİAD olarak şehrimizin sorunlarını ve bunlarla alakalı çözüm önerilerimizi bir rapor halinde bütün adaylara sunacağız. Parti ayrımı yapmaksızın hazırladığımız raporları bütün adaylara sunacağız. Yerel seçimler sonucu belediye başkanı seçilecek olan kişi de o saatten sonra bizim belediye başkanımızdır ve birlikte çalışmalarımıza devam edeceğiz. Biz birlikte çalışmaya bugünden hazır olduğumuzu deklare ediyoruz. Bu çalışmayla ilgili bir komisyon oluşturduk. Komisyonumuz bu çalışmayla ilgili olarak yaklaşık bir aydır çalışıyor.” ifadelerine yer verdi.



EĞİTİM SORUMLUSU KÜÇÜKVAR, ANKET SONUÇLARINI AÇIKLADI'

Anket çalışmasını yürüten Rize MÜSİAD Eğitimden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Talha Küçükvar, yaklaşık bir ay öncesinden yerel yönetimler komisyonu kurarak çalışmalarımıza başladıklarını belirterek şu sonuçları açıkladı:

“MÜSİAD'ın çalışma prensiplerinde komisyonların büyük önemi vardır. Bizde bu bağlamda yaklaşan yerel seçim öncesi üyelerimizin nabzını yoklamak, iradelerini ortaya koymaları adına bir komisyon oluşturduk. Yaptığımız toplantılarda interaktif bir anket oluşturduk. Bu anketler sonucunda seçilecek belediye başkanının erkek olması ve Rize’de yetişmiş olması önde çıkmıştır. Anketimize katılanların yüzde 100’ü belediye başkanının erkek olması yönünde görüş belirtmiştir. Yüzde 72’si yaş aralığının 40 ila 50 arasında olması, yüzde 80’i Rize’de yetişmiş olması, yüzde 41’i belediye meclis üyelerini kendi belirlemesi konusunda görüş belirtti. Ayrıca yüzde 63’ü engellilere verilen hizmetten memnun olmadığı yönünde oy kullandı. Rize Belediyesinin hangi uygulamalarından yararlanıyorsunuz? Sorununa ise katılımcılar yüzde 42 oranın da hiç biri cevabını belitti. Belediye Başkanında ki özelliklerinin sorulduğu soruda; dürüst ve ahlaklı, çalışkan, cesur, vizyoner, güler yüzlü sabırlı ve halkla iç içe seçenekleri en çok oyu aldı. Belediye seçimlerinde siyasi parti gözetmeksizin adaya oy veririm diyenlerin oranı yüzde 18 çıkarken yüzde 31 oranında parti ve adayı beraber değerlendirip oy veririm seçeneği işaretlendi.”