MÜSİAD'dan KGC'ye ziyaret

Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, () - MÜSTAKİL Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Kayseri Şubesinin yeni yönetimi ve üyeleri Kayseri Gazeteciler Cemiyetini (KGC) ziyaret etti.

MÜSİAD Kayseri Şubesinin yeni yönetim kurulu başkanı Mehmet Kütahneci ve yönetim kurulu üyeleri KGC'ye ziyarette bulundu. KGC Başkanı Veli Altınkaya, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. MÜSİAD Kayseri Şube Başkanı Mehmet Kütahneci ise, “Sivil toplum kuruluşları demokrasilerde önemli olduğu kadar basın da önemli. biz, bunun hem farkındayız hem de ciddiyetindeyiz. Demokrasilerde sivil toplum örgütleri, hükumet, muhalefet, ülkenin yönetiminde ne kadar etkin ise basın da bunu dengeleyici unsur olarak çok etkin ve çok güçlü. Bunu biliyor ve görüyoruz. Yeni dönemimizde yapacağımız faaliyetlerde, yaptığımız faaliyetlerin toplumda daha iyi anlaşılması, daha iyi kabul görmesi için birlikte çalışmayı ümit ediyoruz” diye konuştu.

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