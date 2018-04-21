Murzioğlu’ndan 23 Nisan mesajı

Gökhan İÇKİLLİ/ SAMSUN, () – SAMSUN Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayınlayarak, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) kurulduğu 23 Nisan 1920 tarihinin; kader birliği yapmış, İstiklal ve istikbal mücadelesini elbirliğiyle, gönül birliğiyle yapmaya azmetmiş aziz Türk milleti için bir dönüm noktası olduğunu söyledi.

TBMM’nin kurulması ile egemenliğin millete geçtiğini ve Türk toplumunun, demokratik bir ortamda hak ve özgürlükleri kullanabilmenin bilinciyle yeniden şekillendiğini belirten Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, “TBMM’nin doğum günü olan 23 Nisan’ı bir kez daha büyük bir gurur ve sevinçle kutluyoruz. Atatürk ve silah arkadaşları, ülkemizin temellerini halkın egemenliği ve demokrasi harcıyla atarak, aydınlık geleceğin kapılarını açmıştır. 3 Nisan 1920, hepimiz için büyük bir gurur günüdür. Bütün bir ulusu tek bir hedef altında kenetleyen bu anlamlı günün yıldönümünde, halkın iradesinin önünde hiçbir gücün bulunmadığını ve bulunamayacağını bir kez daha yüksek sesle söyleyebilmenin mutluluğunu yaşamaktayız” dedi.

Murzioğlu, kutlama mesajında şunları söyledi:

“Türkiye Cumhuriyetinin bağımsızlığının teminatının çocuklar olduğunu her fırsatta dile getiren Ulu Önder Atatürk bu bilinçle TBMM’nin açıldığı böylesine önemli bir günü sevgili çocuklarımıza bayram olarak armağan etmiştir. Ulu Önder Atatürk’ün bu bayramı çocuklara armağan etmesi, geleceğimizi şekillendirecek olan çocuklarımıza duyduğu sevgi ve güvenin bir göstergesidir. Bizlere emanet edilen; ulusal egemenlik, demokrasi ve laiklik kavramları da çocuklarımızın emin ellerinde geleceğe taşınacaktır. İnanıyoruz ki, yarınların Türkiye’si çocuklarımızla daha aydınlık, daha mutlu, daha gelişmiş ve kalkınmış olacaktır. Bir taraftan Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı, egemenliğin ilan edildiği gün, diğer taraftan yarının büyükleri, geleceğin garantisi çocuklarımız için bir şenlik olan 23 Nisan’ı Yüce Türk Milletine hediye eden Ulu Önder Atatürk’e şükran ve minnet duygularımızı bir kez daha yineliyor ve iş dünyası adına, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın milletimize kutlu olmasını diliyorum.” diye konuştu.

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