MURGEM'li öğrenciler YKS'de ter dökecek

ANTALYA, () - MURATPAŞA Belediyesi'nin açtığı Muratpaşa Gençlik Eğitim Merkezi'nde (MURGEM) üniversite sınavına hazırlanan 687 öğrenci hafta sonu YKS'ye girecek.

Eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak ve gençlerin sosyo-kültürel gelişimine katkıda bulunmak amacıyla Muratpaşa Belediyesi'nce 2015 yılında hizmete açılan MURGEM'le üniversite sınavına hazırlanan 687 öğrenci hafta sonu YKS'ye girecek. Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, MURGEM'li öğrencilerle birlikte YKS'ye girecek tüm öğrencilere başarılar diledi. Erken seçim dolayısıyla sınavın ertelenmesinin zaten oldukça stresli olan sürecin öğrenciler ve aileleri için daha da stresli hale geldiğini belirten Başkan Uysal, “Ama ben MURGEM'li öğrencilerimizin ve akranlarının iyi birer doktor, mühendis, öğretmen, hukukçu olup insanlarımıza ve ülkemize hizmet edeceğinden en ufak bir kuşku taşımıyorum" diye konuştu.

MURGEM'in bu yıl başarısının 3'üncü kez test edeceğini belirten Başkan Uysal, “Bu işe ilk defa başladığımızda 'Yapamazsınız', 'Beceremezsiniz', 'Belediyenin işi değil' diyenler oldu. Ama sosyal belediyeciliğin işinin tam da bu olduğuna inanarak bu yolculuğa başladık" dedi.

Maddi imkansızlıklar nedeniyle dershaneye gidemeyen öğrencilerin yaşadıkları fırsat eşitsizliğini ortadan kaldırmak amacıyla başlayan bu süreçte, gençlere Türkiye'nin en iyi üniversitelerini kazabilecek nitelikte bir eğitim vermek yükümlülüklerini de bulunduğunun altını çizen Başkan Ümit Uysal, şunları söyledi:

“İlk yılında MURGEM'le sınava hazırlanan 572 öğrenciden 486'sı bir üniversite programına yerleşme başarısı gösterdi. Bu yüzde 87'lik bir başarıyı işaret ediyordu. Murgem'in 2'nci yılında ise üniversiteye yerleştirmede yüzde 86.44 oranını yakaladık. 829 öğrencimizi Türkiye'nin farklı illerindeki üniversitelere uğurladık. Hatta geçen yıl 10 öğrencimiz ilk 1000'e girme başarısı gösterdi. Bu yıl da 687 öğrencimiz hafta sonu gerçekleştirilecek sınava girecek."

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