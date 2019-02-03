Muratpaşa'ya teşekkür ziyareti

ANTALYA, () - MURATPAŞA sakinlerinden Dilaver Aydemir, eşinin kanserle mücadelesine sunduğu evde bakım hizmetiyle destek olan Muratpaşa Belediyesi'ne teşekkür etmek için Turunç Masa'yı ziyaret etti. Aydemir, eşini kısa süre önce kaybettiğini belirterek, “4 yıl boyunca evde bakım hizmeti aldık. Aynı zamanda onun bir vasiyetini de yerine getirmek için geldim. Allah, Başkanımız Ümit Uysal ve belediye çalışanlarından razı olsun" dedi.

Muratpaşa Belediyesi, Evde Sosyal Hizmet Merkezi'yle hasta, engelli, yaşlı komşularının da yanında olmaya devam ediyor. 5 yıl içinde 43 bin 419 kez evde bakım hizmeti sunan merkez, 7 bin 360 kez de hasta nakil hizmeti verdi. Turunç Masa'nın 444 80 07 numaralı çağrı merkezi üzerinden ulaşılabilen Evde Sosyal Himmet Merkezi, 7 gün 24 saat reçeteli enjeksiyonlar, yara, yanık, yatak yaraları ve ameliyat yara pansumanları, tansiyon, şeker, ateş, nabız ve solunum takibi gibi rutin kontrolleri içeren hemşirelik hizmeti, bakıma muhtaç fiziksel yetersizliği olan yaşlı ve engellilerin beden temizliği, saç, sakal ve tırnak kesimleri gibi kişisel bakım hizmeti sunuyor. Merkez, bununla birlikte hafta içi mesai saatlerinde danışman hekimler tarafından doktor muayenesi hizmeti veriyor.

Muratpaşa Belediyesi'nin evde bakım hizmetlerinden 4 yıl boyunca yararlanan 82 yaşındaki Dilaver Aydemir, eşinin uzun yıllar kanserle mücadele ettiğini söyledi. Bu sürede Muratpaşa Belediyesi'nin gerek pansuman gerekse eşinin saçlarının kesilmesinden diğer kişisel bakım ihtiyaçlarının giderilmesinde hep yanlarında olduğunu kaydeden Aydemir, “Maalesef eşimi kaybettik ama bu sürede bizim yanımızda olan Muratpaşa Belediyesi'ne, Başkanımız Ümit Uysal'a çok teşekkür ederim. Bu teşekkür aynı zamanda eşimin de vasiyetiydi. Allah, Başkanımız Ümit Uysal ve belediye çalışanlarından razı olsun" dedi.

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