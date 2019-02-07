Muratpaşa'ya milli gurur

ANTALYA, () - MURATPAŞA Belediyespor'un 14 yaşındaki sporcusu Victoria Sidovra, Türkiye Cimnastik Federasyonu tarafından 2 Şubat'ta Ankara'da düzenlenen turnuvada birinci oldu ve gençler kategorisinde milli takıma seçildi. Sidovra, Türkiye'yi 15-17 Mart'ta Yunanistan'da yapılacak turnuvada temsil edecek.

Muratpaşa Belediyespor'un ulusal ve uluslararası turnuvalarda derecelere imza atan cimnastikçilerinden sevindirici haber geldi. 3 yıldır Muratpaşa Belediyespor bünyesinde spor yaşamına devam eden Victoria Sidovra, Ankara'da gençler kategorisinde cimnastik milli takımının belirlendiği turnuvayı birincilikle tamamladı.

Sidovra'nın antrenörü Sara Staykova, milli takımı belirlemek amacıyla yapılan turnuvanın 2 Şubat'ta gerçekleştirildiğini söyledi. Elde ettiği birincilikle sporcunun 15- 17 Mart tarihlerinde Yunanistan'da düzenlenecek Afrodit Kupası Turnuvası'nda Türkiye'yi temsil edeceğini belirten Staykova, Yunanistan'dan başarılı sonuçlarla döneceklerini söyledi.

Başarılı sporcu Sidovra ise elde ettiği birincilik dolayısıyla Türkiye'yi temsil etme şansı yakaladığı için çok mutlu olduğunu söyledi. Yunanistan'da iyi sonuçlar alacağına inandığını belirten Sidovra, Muratpaşa Belediyespor'da olmaktan son derece memnun olduğunu söyledi. Başarılı sporcu, kulübünün kendisine her türlü olanağını sağladığını belirtirken “Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'a da ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Kendisi bize sağlanan her türlü imkanın kurucusu" dedi.

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